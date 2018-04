Expertenrat nach wie vor gefragt

Sie sind stolz darauf, dass das Lokale Gesundheitsforum nun schon seit 20 Jahren bei der Bevölkerung auf großes Interesse stößt (v.l.): Karl-Wilhelm Klingler, Andreas Förster, Bürgermeister Gottfried Störmer und Ludwig Baumgartner vom Kulturfachbereich freuen sich auf die nächste Veranstaltung. © Nix

Lampertheim.Mit einem Vortrag über Osteoporose fing vor 20 Jahren alles an. Damals hatte sich der Lampertheimer Internist Karl-Wilhelm Klingler umfassend über Osteoporose und den aktuellen Wissensstand über die Alterserkrankung der Knochen informiert. Dieses Wissen wollte er dann in einem Vortrag an die Lampertheimer Bevölkerung weitergeben.

Dafür mietete er im März 1998 die Zehntscheune und

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4107 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.04.2018