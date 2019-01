F-Jugend-Teams überzeugen

Lampertheim.Die beiden F-Jugend-Teams des TV Lampertheim haben am Wochenende den TVL-Hallen-Cup bestritten. Das Turnier wurde als Spielfest ausgetragen und Fair-Play gespielt, somit wurde auch kein offizieller Turniersieger ermittelt. Im ersten Spiel ging es für die F1 gegen den VfL Neuhofen. Von Beginn an war der TVL die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich Chance um Chance. Doch das erste Tor erzielte Neuhofen zur 0:1-Führung.

Nach der schnellen Führung der Gäste kam der TVL zurück und drehte das Spiel. Mit einem 6:1-Auftaktsieg startete das Team vielversprechend ins Turnier. Das zweite Spiel bestritt die Mannschaft gegen den FC Sportfreunde Heppenheim. Die F1 des TVL ließ den Ball in den eigenen Reihen gut laufen. Nach der 2:0-Führung konnte Heppenheim einen Fehler im Spielaufbau ausnutzen und auf 1:2 verkürzen. Doch die Heppenheimer mussten den fehlenden Wechselmöglichkeiten Tribut zollen, was der TVL letzten Endes zum 4:1-Erfolg ausnutzte.

Das dritte Spiel verlief etwas spannender. Der TuS Sausenheim erwischte den TVL kalt und ging mit 0:1 in Führung. Die Angreifer des TVL schafften aber die Wende und gewannen das Spiel am Ende mit 3:1. Im vierten und letzten Spiel ging es gegen SV Waldhof. Die Waldhöfer versuchten, den TVL mit ihrem Pressing unter Druck zu setzen. Die F1 des TVL aber war zu clever und spielte sich die Torchancen gut heraus. Nach der 3:0-Führung für den TVL konnte Waldhof auf 3:1 verkürzen. Kurz vor dem Ende erzielte der TVL den 4:1-Endstand und krönte seine Turnierleistung mit dem vierten Sieg im vierten Spiel.

Die F2 war ebenfalls am Hallen-Cup beteiligt. Im ersten Spiel lief jedoch nichts zusammen. Die Bälle gingen zu schnell verloren. Nach neun Minuten stand es 0:11 für die FG 08 Mutterstadt. Doch die jungen Kicker zeigten im zweiten Spiel gegen Olympia Lorsch, dass sie es besser können. Der F2 gelang in der Schlussminute der 1:0-Siegtreffer.

Mannschaft kommt zurück

Im dritten Spiel wartete der JFV Bürstadt auf die F2 der Gastgeber. Die Gäste gingen schnell mit 0:1 in Führung und kontrollierten das Spiel. Nach einem Fehler im Spielaufbau eroberte ein TVL-Angreifer den Ball und schob zum 1:1 ein. Der beflügelte TVL konnte die 2:1-Führung heraus schießen. Doch bereits im Gegenzug fiel der 2:2-Ausgleich, gleichzeitig der Endstand. Das vierte und letzte Spiel hatte es in sich. Phönix Mannheim schoss eine 2:0-Führung heraus und kaum jemand in der Halle setzte einen Pfifferling auf die F2. Doch die Mannschaft kam zurück, drückte, ließ den Ball laufen und jeder kämpfte für den anderen. Nach dem Anschluss zum 1:2 wollten die Gastgeber auch den Ausgleich erzielen. Die Anstrengung wurde belohnt, denn vier Sekunden danach gelang der kaum noch für möglich gehaltene 2:2-Ausgleich.

Beide F-Jugend Mannschaften zeigten an diesem Tag ihr Können und konnten stolz auf sich und ihre Leistung sein. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019