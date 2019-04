Facharzt spricht über Darmgesundheit

Lampertheim.Bis in die letzte Reihe gefüllt war der Sitzungssaal des Lampertheimer Stadthauses am Donnerstagabend anlässlich des 97. Lokalen Gesundheitsforums mit dem Thema „Darm gesund? - Alles gesund! Gesundheit kommt aus dem Darm“. Moderator Karl-Wilhelm Klingler und Referent Ralf Kirkamm (kleines Foto) aus Mainz nahmen die Besucher mit auf eine Erkundungstour rund ums Thema Darm.

Welche Bedeutung und Funktion hat das Darmmikrobiom? Welche Zusammenhänge gibt es zwischen den Darmbakterien und dem Immunsystem? Wie sieht eine darmfreundliche Ernährung aus? Und wie beeinflusst der Darm die Psyche? Diese und weitere Fragen wurden im Laufe des Abends beantwortet. In einer kurzen Einführung erklärte Klingler einige Fachbegriffe. So zum Beispiel den des Mikrobioms, das die Gesamtheit aller Mikroorganismen im menschlichen Körper bezeichnet.

Kirkamm, den Klingler als Experte, „wenn es um die Verbindung von Schulmedizin mit Naturheilverfahren und Labordiagnostik geht“, vorstellte, erklärte dem Publikum zunächst den Verdauungstrakt anhand eines Bildes, bevor er über die Bakterien im Darm sprach. Was bedeutet Hygiene und was sind eigentlich Bakterien?. „Bakterien können Feinde sein, sind aber überwiegend unsere Freunde“, betonte Kirkamm.

In Zahlen wurde dem Publikum die Bedeutung jener Bakterien noch deutlicher. Mit 100 Billionen Darmbakterien, also etwa zwei Kilogramm Bakterien pro Darm und zehn mal mehr Bakterien als Körperzellen, ist die Funktion der Helfer nicht zu unterschätzen. „Daraus wird klar, was für einen Einfluss das Mikrobiom auf die Gesundheit hat“, erklärte Kirkamm. Da das Darmmikrobiom mit vielen Erkrankungen zusammenhängt, erklärte der Mediziner auch, was jeder selbst tun könne, um zur eigenen Gesundheit beizutragen. „Das Immunsystem lernt in den 1000 ersten Tagen unseres Lebens zu unterscheiden, was ist Freund und was ist Feind“, so Kirkamm.

Jeder könne selbst darauf achten, indem er Diät-Getränke und Antibiotika-Therapien meidet, beziehungsweise diese im Zweifelsfall durch Probiotika unterstützt, die den Darm schützen. Auch eine ausreichende Ballaststoffzufuhr in der Nahrung sei gut zu Hause umzusetzen. (Bild: av)

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019