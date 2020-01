Fachbegleitung für das Altrheinprojekt gefordert

Lampertheim.Ein wichtiges Etappenziel sei erreicht worden, heißt es. Selbst der selten zu Euphorie neigende Bürgermeister Gottfried Störmer schwärmte: „So weit waren wir noch nie.“ Dennoch ist nicht klar, wie es nach dem Eintrag des Altrheins als Vermerk in den Bundeshaushalt vom November weitergehen soll. Otto Edinger und Werner Reuters wollen deshalb den nächsten Schritt gehen.

Edinger – Akteur im Wirtschafts- und Verkehrsverein – und Reuters – Kapitän der Altrheinfähre „Frischling“ – halten den gegenwärtigen Ruhezustand regelrecht für gefährlich. Sie sind der Meinung: Auf den Haushaltseintrag müssen nun Taten folgen. Auch ihnen ist bewusst, dass die Gemengelage am Altrhein komplex ist. Umso deutlicher fordern sie nun Schritte zur Klärung der Situation. Der Hintergrund: Der Bund hat zugesagt, die Kosten für Gutachten und Vorarbeiten zur Entschlammung des Altrheins zwischen Kilometer 2,6 und 4,7 in Höhe von 50 Prozent zu übernehmen – unter der Voraussetzung, dass die Stadt das Gewässer anschließend in ihren Besitz nimmt.

Eine schwierige Entscheidung, die unabsehbare Folgen haben wird. Etwa mit Blick auf die Frage: Was geschieht nach einer Entschlammung? Wann wird wieder entschlammt werden müssen? Und welche Kosten werden damit verbunden sein? Nicht geklärt ist auch die offensichtlich mangelhafte Durchströmung des Altrheins. Vor allem das vom Altrhein abgeschnittene Heegwasser hat im vergangenen Jahr unter mangelnder Frischwasserzufuhr gelitten. Tausende Fische starben. Doch weder eine Anbindung an den Altrhein noch ein „Durchstich“ zum Neurhein bieten sich als einfache Lösungen an. Denn auch sie sind mit unerwünschten Folgewirkungen verbunden.

Weitere Gutachten nötig

Deshalb wäre es nach Ansicht von Otto Edinger und Werner Reuters, die sich seit Anfang 2016 in der Arbeitsgemeinschaft Lampertheimer Altrhein (ALA) engagieren, an der Zeit, eine fundierte Faktenlage zu erarbeiten. Damit ist die Stadt aus ihrer Sicht überfordert. Sie empfehlen, eine Firma mit Gutachten zu beauftragen, um die Kosten einer solchen schwerwiegenden Entscheidung wie den Kauf des Altrheinabschnitts seriös überschlagen zu können. Weder die Stadtverwaltung, noch der Projektbeirat Lampertheimer Altrhein (Pela), in den die ALA integriert ist, verfügten über die hierfür nötigen Kapazitäten.

Zwar sei die Stadt mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe im Gespräch, was die offensichtlich defizitäre Frischwasserzufuhr durch die Schluten betrifft, die im Zusammenhang mit der Deichrückverlegung angelegt wurden (wir haben berichtet). Doch könne dies nicht eine Fachbegleitung ersetzen, wie sie das Projekt der Altrhein-Entschlammung erfordere.

Edinger und Reuters haben deshalb mit dem Institut für Wasserbau in Karlsruhe Kontakt aufgenommen. In einem demnächst geplanten Gespräch erhoffen sie sich weitere Wegweisungen und vielleicht sogar einen Vorschlag für eine angemessene Fachbegleitung. Auch wollen sie sich darum bemühen, Hessens Umweltministerin Priska Hinz bei einem Lokaltermin in Lampertheim begrüßen zu können.

Als unbefriedigend empfinden Edinger und Reuters die instabile Faktenlage. Diese biete keine solide Entscheidungsbasis. Mit Herzensbekenntnissen zum Altrhein ist es aus ihrer Sicht ebenso wenig getan wie mit dem Vermerk im Bundeshaushalt. Sie fordern deshalb: „Das Thema muss zum Abschluss gebracht werden.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020