Biblis.In der Königsberger Straße in Biblis ist am Samstagabend ein Autofahrer gegen ein geparktes Fahrzeug geknallt. Ein 29-jähriger Ludwigshafener kam laut Polizei mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen das geparkte Auto. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Um das Unfallauto kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06206/9 44 00 um Zeugenaussagen. to