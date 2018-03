Fahrgäste sollen mitreden

Anzeige

Lampertheim.Mit der Bildung eines Fahrgastbeirats versprechen sich die Koalitionäre von SPD und FDP eine effektive Beteiligung von Bürgern an der Organisation des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Sie sollen in diesem Gremium die Interessen der Fahrgäste einbringen können und den ÖPNV insgesamt kundenfreundlicher entwickeln helfen. In einer Satzung ist auch geregelt, wer Mitglied im Fahrgastbeirat sein kann. Darüber hat jetzt der Haupt- und Finanzausschuss beraten.

SPD-Fraktionschef Marius Schmidt wünschte sich, „dass möglichst viele Personen mitmachen“, um eine hohe Bürgerbeteiligung zu gewährleisten. Kritisch merkte Schmidt aber jenen Passus in der Satzungsvorlage der Verwaltung an, in dem die Zusammensetzung des Beirats geregelt wird. Demnach gehören dem Gremium mit Stimmberechtigung bis zu sechs interessierte Fahrgäste, die Vertreter der vier Fraktionen sowie jeweils ein Vertreter der Beiräte für Behinderte, Senioren, Jugend und Schulen an.

Schmidt forderte, auch einen Vertreter des Stadtelternbeirats hinzuzuziehen. Dies wurde im Ausschuss einstimmig befürwortet; dennoch stimmte Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon gegen den Satzungsentwurf. Er bemängelte den vergleichsweise hohen Anteil an kommunalpolitischen Vertretern und forderte, diese wenigstens ohne Stimmrecht und lediglich mit einer Beratungsfunktion auszustatten, um den Bürgercharakter des Fahrgastbeirats nicht zu schmälern. Sozialdemokrat Maximilian Rühe konterte: „Politiker können auch Fahrgäste sein.“ Zudem betrage ihr Anteil im Beirat lediglich ein Fünftel.