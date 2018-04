Fahrpreise bleiben stabil

Anzeige

Gegen 16 Uhr wird von dort die Rückfahrt angetreten. Fährkapitän Werner Reuters wird während der zweistündigen Fahrt Interessantes über den Altrhein, Fähren und die Schifffahrt auf Rhein und Altrhein erzählen.

Die Abfahrt ist an der Anlegestelle „Alter Hafen“ am Ende der Biedensandstraße in Lampertheim. Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor der Anlegestelle. Wer sich einen Platz bei der Eröffnungsfahrt sichern möchte, kann den Kartenvorverkauf am Donnerstag, 12. April, von 17 bis 18 Uhr an der Anlegestelle „Alter Hafen“ nutzen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.04.2018