Fahrt nach Darmstadt

Reiseziel: die Matthäuskirche in Darmstadt. © Ev. Bund

Lampertheim.Die „Notkirche“ in Darmstadt, die dortige Matthäuskirche, ist Ziel des Ausflugs des Evangelischen Bundes Lampertheim am 13. Oktober. Die Kirche wurde laut Angaben des Bundes nach knapp einjähriger Bauzeit am 19. März 1950 eingeweiht und ist eine von insgesamt 49 errichteten „Notkirchen“ in Deutschland. Abfahrt ist um 13.30 Uhr an der Martin-Luther-Kirche, die Rückkunft ist für 19 Uhr vorgesehen. Eine abschließende Einkehr ist in Lorsch geplant. Die Fahrtkosten betragen 20 Euro. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.07.2019