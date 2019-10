Fahrt ohne Führerschein

Rosengarten.Länderübergreifend haben Beamte aus Südhessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Autofahrer auf den südhessischen Straßen kontrolliert. Dabei waren die Polizisten am Dienstag auch auf der Rheinbrücke, Bundesstraße 47, bei Rosengarten präsent. In fünf Abschnitten überprüften Beamte aus Hessen und Rheinland-Pfalz insgesamt 125 Personen in 78 Fahrzeugen. „Erfreulicherweise reagierten die Kontrollierten überwiegend positiv über die Polizeipräsenz und die damit verbundene längere Fahrzeit auf der Brücke“, heißt es. Die Resonanz spiegelte sich auch im Gesamtergebnis der Polizei wieder. Lediglich ein Autofahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019