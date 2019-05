Fairer Handel sucht Helfer

Lampertheim.Bei den Aktiven der Weltladeninitiative Lampertheim wächst die Vorfreude auf die Eröffnung ihres Geschäfts im früheren Küsterhaus der St.-Andreas-Gemeinde an der Römerstraße/Ecke Riesengasse (gegenüber vom Stadthaus). Susanne Braun nimmt gerne Kontaktanfragen neuer Mitstreiter unter Telefon 0178/4189858 entgegen. Alle, die Lust haben, beim Verkauf fair gehandelter Produkte mitzumachen, sind willkommen. „Es gibt Länder, in denen Produkte wie Kaffee und Schokolade und viele andere Dinge nur mit Kinderarbeit hergestellt werden können. Das bedeutet für die Betroffenen eine Kindheit ohne Schulbildung und ein Leben ohne Altersvorsorge. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, diese Umstände zu ändern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. Der genaue Termin für die Eröffnung steht allerdings noch nicht fest. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019