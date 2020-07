Falsche Dachdecker

Neuschloß.Drei Männer, die von sich behaupteten, Dachdecker zu sein, haben am Mittwoch, 8. Juli, in Neuschloß Goldschmuck im Wert von etwa 20 000 Euro gestohlen. Das Trio tauchte nach Polizeiangaben unangemeldet gegen 10 Uhr vor dem Haus einer Seniorin auf. Bei Arbeiten in der Nachbarschaft hätten sie zufällig bemerkt, so die drei Männer, dass auf dem Dach des Hauses der Frau zwei Ziegel verrutscht seien. Um den angeblichen Schaden zu beheben, wurden die Männer ins Haus gelassen. Während einer von ihnen die Toilette aufsuchte, wurden die zwei anderen Männer ins Dachgeschoss begleitet.

Wie sich später herausstellte, nutzte der Toilettengänger die Gelegenheit, sich unbeaufsichtigt im Haus umsehen zu können. Dabei entdeckte er den Schmuck, den er an sich nahm, ehe er mit seinen Komplizen verschwinden konnte. Das Trio ist zwischen 21 und 30 Jahre alt. Die Männer mit Dreitagebärten haben eine Größe zwischen 1,71 Meter und 1,80 Meter. Einer von ihnen ist dick und hat braune Haare. Seine zwei Komplizen sind schlank. pol

