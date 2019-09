Familie immer an erster Stelle

LAMPERTHEIM.Manfred und Rita Reipa haben ihr Erfolgsrezept für eine lange glückliche Ehe gefunden. „Man muss dem anderen seine Freiheiten lassen“, sagt Rita Reipa. Seit 50 Jahren ist sie mit Manfred verheiratet. Sie sind einander im Laufe der Jahre quer durch Deutschland gefolgt, haben eine Wochenendbeziehung und Krankheiten gemeinsam durchgestanden – und sind heute noch immer glücklich miteinander.

Dabei war es nicht immer einfach. „Aber man muss gute und schlechte Zeiten gemeinsam überstehen“, findet Rita. Die heute 70-Jährige ist als eines von fünf Geschwistern in Herten im Kreis Recklinghausen aufgewachsen. Ihr Vater war, wie sollte es im Ruhrgebiet anders sein, Bergarbeiter. Ihr fünf Jahre älterer Mann ist dagegen in Ostpreußen geboren und in der Lüneburger Heide bei Visselhövede groß geworden. Dass sich die Wege der zwei gekreuzt haben, erscheint im Rückblick wie ein Wink des Schicksals. So gehört zu ihrer gemeinsame Vergangenheit eine gehörige Portion Glück. Glück, dass Manfred als Junggeselle keine Wäsche waschen konnte. „Er hat seine Wäsche jedes Wochenende zu seiner Schwester gefahren, die – so wollte es wohl der Zufall – bei uns gewohnt hat“, erzählt Rita. Damals hat Manfred als gelernter Industriekaufmann bei Henkel in Düsseldorf gearbeitet. Irgendwann hat es bei seinen Besuchen gefunkt. „Und ich dann seine Wäsche gewaschen hab“, erinnert sich Rita lachend.

Etwa ein Jahr später, 1968, haben sich die zwei verlobt, 1969 folgte die Hochzeit in Nordrhein-Westfalen. „Mit damals 20 brauchte Rita noch die Einwilligung ihrer Eltern“, berichten die Eheleute. Tochter Melanie kam vier Jahre später zur Welt, Schwester Sandra folgte 1976. Vorher führte das Paar eine Wochenendbeziehung. „Was habe ich geheult, wenn er wieder zur Arbeit fuhr“, erinnert sich Rita. Ihr Mann wechselte schließlich nach Mannheim, wo er bei Böhringer bis zur Rente arbeitete. 1971 zog das Paar nach Mannheim, zwei Jahre später nach Lampertheim und schließlich nach Neuschloß. „Als erstes Haus im Espenweg“, erinnern sie sich. Den Umzug haben sie nie bereut, haben Neuschloß als Heimat lieben gelernt. So sehr, dass Manfred in die Kommunalpolitik ging. Über 30 Jahre wirkte er als Stadtverordneter und Ortsbeirat. Rita arbeitete ab 1990 als Altenpflegerin.

„Ich war schon viel beschäftigt“, sagt Manfred. Sei es in der Politik oder beim Wandern mit Freunden. „Aber er kommt ja wieder“, sagt Rita lächelnd. Heute gehen die beiden auch gemeinsam gerne Wandern oder unternehmen etwas mit ihren Enkeln. „Am schönsten ist es, wenn die ganze Familie zusammen ist“, finden sie. Familie komme schließlich immer an erster Stelle. ksm

