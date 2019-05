Bürgermeister Gottfried Störmer gratu-liert der Hofheimerin Rotraud Neu. © Neu

Hofheim.„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so alt werden würde“, sagt Rotraud Neu und lächelt zufrieden. Am Montag feierte die Seniorin in ihrer Wohnung in Hofheim ihren 90. Geburtstag. Noch immer erledigt sie ihren Haushalt ganz alleine. Während sie kleinere Einkäufe mit ihrem Rollator besorgt, wird sie bei größeren Einkäufen und Arztbesuchen von ihren Kindern unterstützt. „Meine Familie ist mein großer Rückhalt“, erzählt sie.

Am 20. Mai 1929 kam Rotraud Neu in Römerstadt (heute Romanov) zur Welt. „Ich hatte eine wunderschöne Kindheit und liebevolle Eltern“, erinnert sie sich gerne an ihre Kindheit und Jugend im Sudetenland. Das Idyll endete mit Ausbruch des Krieges. Als sie 1946 die Vertreibung in Viehwaggons aus der Heimat erlebte, hätte sie nie gedacht, dass es für immer sein sollte. Die Familie kam nach Wetzlar und statt Besuch eines Gymnasiums musste sie für den fehlenden Vater einspringen und Geld verdienen. Im Jahre 1947 fand sie eine Anstellung bei der Optikfirma Leitz in Wetzlar, ein Jahr später kam ihr Vater aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause. Im gleichen Jahr lernte sie bei der Arbeit den Werkstudenten Werner Neu aus Gießen kennen. Im Jahre 1953 heirateten die beiden und gründeten eine Familie. Jetzt war sie „Managerin eines kleinen Familienunternehmens“ mit vier Kindern und einem Hund. Im Jahre 1971 wurde das Chemielabor, für das ihr Ehemann arbeitete, von Gießen nach Mannheim verlegt und so zog die Familie ins hessische Ried. Als dann sieben Jahre später Rotraud Neu nach dem Tod ihres Vaters ihre kranke Mutter pflegen musste, mietete man das Haus in Hofheim, in dem sie heute noch wohnt. Ehemann Werner starb leider bereits im Jahre 1998 im Alter von 72 Jahren.

Am Montag gratulierten nicht nur die Familie mit vier Kindern, Schwiegerkindern, neun Enkeln und zwei Urenkeln, sondern auch Freunde und Nachbarn. Im Namen der Stadt Lampertheim überreichte Bürgermeister Gottfried Störmer Urkunden und einen Blumenstrauß. tn

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019