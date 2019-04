Familien genießen Ostereiersuche bei Sonnenschein

Lampertheim.Das wunderbare Wetter zu Karfreitag ließ nicht nur Zitronenfalter und Tagpfauenaugen flattern, sondern lockte auch hunderte Ausflügler zu den Vereinen im Sandtorfer Weg. Vor allem Familien mit Kindern machten Halt bei den Naturfreunden, denn dort wurde zur traditionellen Osternestsuche eingeladen. Und der fieberten 54 angemeldete Kinder entgegen.

Zuvor hatten die Osterhasenhelfer eine Menge zu tun, um hübsche Geschenke einzukaufen, sie einzutüten und kurz vor der Suche im Außengelände zu verstecken. Als die Naturfreunde dann den Startschuss zur Suche gaben, flitzten die Mädchen und Jungen los. Vorsitzende Petra Below sprang schnell zur Seite, um nicht überrannt zu werden. Die Suche musste dann auch zügig gehen, denn durch die sommerlichen Temperaturen drohten die Schokoladenhäschen und -eier zu schmelzen.

Und der Geschenke bringenden Osterhasendame wurde es recht warm im flauschigen Pelz. Doch Susanne Moser, die in diesem Kostüm steckte, ließ sich nichts anzumerken. Sie hatte ihre Freude daran, die Kinder zu überraschen. Eine Weile harrte sie in ihrem Versteck, hinter einem blühenden Fliederstrauch, aus und marschierte dann froh gelaunt auf die Wiese. In ihre Kiepe hatte die kinderliebe Langohr-Dame zahlreiche bunte Ostereier gepackt, die nun ebenfalls an die Kinder verteilt wurden. Die Mädchen und Jungen bestaunten sie mit großen Augen und manches Kind sagte ihr sogar ein Ostergedicht auf. Und weil Susanne Moser und ihr Ehemann Swen die Leiter der Jugendgruppe der Naturfreunde „Wilde Fledermäuse“ sind, waren auch viele dieser Kinder mit ihren Eltern zum Naturfreundehaus gekommen.

Letztendlich wurde die Veranstaltung ein Spaß für die ganze Familie. Für die helfenden Mitglieder ging es von der Wiese zurück ins Vereinsheim, um die Bewirtung der Gäste zu übernehmen. Noch vor der eigentlichen Kaffeezeit verkündete die Vorsitzende: „Wir haben elf Kuchen gespendet bekommen und die sind schon fast alle aufgegessen.“

