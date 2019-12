Familienleben auf dem Hof

Hüttenfeld.Einmal mehr war das nicht ganz vollbesetzte Hüttenfelder Bürgerhaus aus dem Häuschen, als die Hüttenfelder Theatergruppe ZwiBuR ihre weihnachtliche Vorführung auf die Bühne brachte. Spielleiter Bruno Ehret hatte die Feder gespitzt und ein Stück in Anlehnung an Molières Stück „Tartuffe“ geschrieben: „Der große Dok.Tarbluffe“. Der Inhalt bezog sich auf Hüttenfelder Ereignisse und war den 13 Schauspielern auf den Leib geschrieben. Neben einigen Routintiers waren auch neue und junge Darsteller auf der Bühne zu bestaunen, die den Verein in eine rosige Zukunft blicken lassen.

Eröffnung mit Frauenchor

Eingebettet war die Premiere in die Weihnachtsfeier des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld, und so eröffnete der Frauenchor unter der Leitung von Marc Bugert traditionell den Abend. Dann gab der Vorhang das Bühnenbild eines alternativ anmutenden Biohofes frei. Der Biohof Puhlmacher ist in finanziellen Schwierigkeiten. Der Bauer (Ralf Ehret) hat auch von seiner Arbeit die Schnauze voll, und möchte am liebsten sorgenfrei „auf die Insel“. Da kommt ihm genau richtig die Lichtgestalt Dok. Tarbluffe (Ronald Ehret), die ihm verspricht, alle seine Probleme zu lösen.

Doch jedes Mitglied dieser Familie hat andere Vorstellungen von einem glücklichen Leben. Vor allem die Kinder – hier traten die Jungschauspieler Janine Wüst, Malena Plenert und Dane Ehret in Erscheignung – fürchten um ihre Zukunft angesichts dessen, was der Betrüger und Hochstapler Dok. Tarbluffe zur Sanierung des Hofs vorschlägt.

Oma Agnes – die Paraderolle für Alexandra Plenert – träumt von ihrem „Juan“ auf Gomera. Der feurige Spanier wurde von Routinier Jürgen Rudolph verkörpert. Nicht weniger überzeugend setzte sich Nina Kohl als Männer vernaschende Gina in Szene. Der Rest der Familie (Undine Ihrig, Bruno Ehret und Kim Rendl) ist verzweifelt, weil die eigenen Räumlichkeiten als Jugendtreff intensiv genutzt werden. Parallelen zum evangelischen Gemeindezentrum sind beabsichtigt.

Manuela Ehret als Kamerafrau und Christel Löscher als besorgte Stadträtin rundeten das harmonische Darsteller-Ensemble ab. ron

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.12.2019