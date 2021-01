Lampertheim.Mit Grünen-Spitzenkandidatin Mirja Mietzker-Becker und Iris Henkelmann bewerben sich zwei Mitstreiterinnen im Stadtelternbeirat um Mandate im Kommunalparlament. Das lässt familienpolitische Akzente erwarten – gefördert und unterstützt von Spitzenkandidat Gregor Simon, der sich bereits im parlamentarischen Sozialausschuss für die Interessen von Familien eingesetzt hat.

„Marketing-Gag“ der SPD

Mit Blick auf Fördermöglichkeiten und Betreuungsangebote sehen die Grünen die Stadt im Prinzip gut aufgestellt. Was jedoch fehle, seien ehrenamtliche Mitarbeiter, um das sozialpolitische Netz auch tatsächlich belastbar zu machen, meinen die Vertreterinnen der Grünen. Was den Vorschlag der SPD betrifft, die Alte Schule in der Lampertheimer Römerstraße zu einem Sozialzentrum auszubauen, so spricht Simon hierbei unverblümt von einem „Marketing-Gag“ der Sozialdemokraten. Gegen eine gründliche Prüfung und eine Bedarfsanalyse als Bedingungen für den bevorstehenden Entscheidungsprozess sind freilich auch die Grünen nicht.

Den Schulstandort Lampertheim möchte die Partei durch den kompletten vierzügigen Ausbau der Grundschulen sichern. Dies gilt auch und erst recht für die Schillerschule. Zum Vorschlag des Landrats, die Schillerschule auszubauen und hierfür das Parkhaus Domgasse abzureißen, stellen sie klar: „Unser Herz hängt nicht am Parkhaus.“

Die Sozialarbeit möchten die Grünen allen von Armut und Einsamkeit betroffenen Menschen in Lampertheim zukommen lassen; hier liegt der Schwerpunkt nach ihrer Einschätzung bislang ausschließlich auf alten Menschen. Die Tatsache, dass in den vergangenen Monaten kaum mehr von Flüchtlingsarbeit die Rede war, halten sie hingegen für ein gutes Zeichen. urs

