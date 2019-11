Familiensonntag am Christkönigsfest

Hüttenfeld.Der katholische Frauentreff in Hüttenfeld lädt am Sonntag, 24. November, zum Familiensonntag ein. Zu Beginn feiert die Gemeinde um 10.30 Uhr einen Familiengottesdienst zum Christkönigsfest in der Herz-Jesu-Kirche. Anschließend bieten die Frauen im Pater-Delp-Zentrum ein gemeinsames Mittagessen an – Teilnehmer können sich dafür bei Frau Hoschkara unter Telefon 06256/228 bis Dienstag, 19. November, anmelden.

Während des Familiensonntages bieten die Frauen und die Ministranten im Rahmen eines kleinen Basars verschiedene weihnachtliche Bastelarbeiten, Adventsgestecke, selbst gebackene Weihnachtsplätzchen und Adventskalender mit handgefertigten Pralinen zum Verkauf an. Der Aktionstag soll nachmittags schließlich mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und hausgemachtem Kuchen ausklingen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.11.2019