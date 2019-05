Familientag mit Musik

Lampertheim.An Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, laden die Lukasgemeinde und die Martin-Luther-Gemeinde gemeinsam zum Familientag in und um die Martin-Luther-Kirche ein. Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, der von dem Posaunenchor der beiden Gemeinden mitgestaltet wird. Auch wird der neue Dirigent des Posaunenchors, Daniel Ott, in seinen Dienst eingeführt. An dem Gottesdienst beteiligt sein werden auch Kinder und Erzieherinnen der Kita Falterweg.

Im Anschluss an diese festlich-fröhliche Feier sind die Besucher zum bunten Miteinander eingeladen. Neben Gegrilltem, Salaten, Fischbrötchen und Pommes Frites ist auch für Kaffee und Kuchen gesorgt. Getränke finden sich in reichhaltiger Auswahl am Bierwagen und im Wein- und Sektzelt. Die Jugendteamer der Martin-Luther-Gemeinde geben Eis aus. Im Lauf des Nachmittags werden sowohl der MGV als auch die Kinderchöre Crescendo zu hören sein. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.05.2019