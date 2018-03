Anzeige

Lampertheim.Wie der Sozialausschuss zuvor, so hat nun auch der Haupt- und Finanzausschuss der Vergabe der Trägerschaft der neuen Kindertagesstätte in der Ringstraße an das Familienzentrum Bensheim zugestimmt. SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt versprach sich mit der Entscheidung einen „pädagogischen Mehrwert“ durch die konzeptionelle Arbeit der Bensheimer Einrichtung. Und Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon wandelte die Enthaltung seiner Fraktion im Sozialausschuss nun in eine Ja-Stimme um.

Das Familienzentrum konnte sich damit gegen seinen Mitbewerber, die Lampertheimer Martin-Luther-Gemeinde, durchsetzen. Einen abschließenden Beschluss fasst die Stadtverordnetenversammlung am 13. April. urs