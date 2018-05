Anzeige

Hofheim.Der Katholischen Kindertagesstätte St. Michael wurde zuletzt auf den Zahn gefühlt, doch der im Vorfeld durch Leiterin Heike Kissel-Eltrop betriebene Aufwand hat sich gelohnt. Die Kita darf sich zukünftig „Familienzentrum“ nennen. Eine offizielle Umbenennung erfolgt noch. „Meine bislang größte Herausforderung“, beschreibt Heike Kissel-Eltrop den Wandel von der Kita zum Familienzentrum. In diesem Zuge gab es auch den Zuschlag für ein neues Angebot, ein Drop In zu eröffnen. Ab Mitte Mai wird immer freitags von 9 bis 10 Uhr im Canisiushaus als Angebot des Familienzentrums eine Krabbelgruppe mit Frühstück eingerichtet. Die Themen werden wöchentlich neu bestimmt, verantwortlich ist Erzieherin Yvonne Reis. Beim Drop In handelt es sich um ein gesponsortes Angebot der Karl-Kübel-Stiftung. fh