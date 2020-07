Fanfaren der Hoffnung in der Domkirche

Gesundheit

Neue Hausärztin in Bürstadt

Eine Hausärztin unter Orthopäden: Seit Juni arbeitet Sibylle Lerch in der Praxis von Kai Fischer in der Nibelungenstraße. Die 53-Jährige ist als Internistin hausärztlich tätig und erlebt den Hausarztmangel in Bürstadt im Alltag: ...