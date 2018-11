Fantasie und Mondschein

Pianistin Ju-Hee Oh will mit klassischer Musik verzaubern. © ossadnik

Neuschloß.Ein klassisches Konzert findet am Sonntag, 11. November, 17 Uhr, im Gemeindesaal der evangelischen Johannesgemeinde in Neuschloß statt. Dann nämlich spielt die südkoreanische Pianistin Ju-Hee Oh, die auch als Klavierpädagogin und Fachbereichsleiterin an der Musikschule Lampertheim tätig ist, ein „Klavierrezital“ mit Werken von Mozart, Chopin, Beethoven und Schubert.

Es werden dabei die „Fantasie in d-Moll“ von Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopins „Nocturne Nr. 20 in cis-Moll“, die „Sonate Nr. 14 Op. 27 Nr. 2“ (bekannter auch als „Mondscheinsonate“) von Ludwig van Beethoven und Franz Schuberts „Vier Impromptus für Klavier Op. 90“ zu Gehör gebracht.

Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Den Vorverkauf übernimmt der Rathaus-Service (Haus am Römer, Telefon: 06206/935-100). Veranstalter sind die Johannesgemeinde Neuschloß, die Musikschule Lampertheim und cultur communal. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.11.2018