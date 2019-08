Fantasien auf der Orgel

Lampertheim.Das dritte Konzert im Rahmen des 15. Lampertheimer Orgelsommers bestreitet am kommenden Sonntag, 18. August, 20 Uhr, der Frankfurter Organist Stefan Viegelahn. Er spielt Werke von Johann Sebastian Bach (Fantasia super „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“), Jan Pieterszoon Sweelinck (Echo-Fantasie in d-Moll), César Franck (Fantaisie A-Dur), Wolfgang Amadeus Mozart (Fantasie f-Moll) und Max Reger (Fantasie und Fuge „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Eintrittskarten gibt es zu sieben Euro (ermäßigt vier Euro) an der Abendkasse. Nach dem Konzert lädt der Förderverein Domkirche zum Umtrunk ein. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.08.2019