Fantasievolle Kostüme im Bürgerhaus

Hüttenfeld.Ein Renner ist im jedem Jahr der Kinderfaschingsball im Hüttenfelder Bürgerhaus am Rosenmontag. Angela Zahn von der SG Hüttenfeld mit ihrem Team hatten wieder alles bestens organisiert. Und bei der Kostümierung waren der Fantasie bei Kindern und Eltern keine Grenzen gesetzt. In diesem Jahr beherrschten Feen und Matrosen das Geschehen. Doch auch Prinzessinnen, Ritter und Monster prägten das Bild und mischten sich unter die traditionellen Cowboys und Indianer. Auch allerhand Tiere verschiedenster Rassen konnten ausgemacht werden. Alle Kostüme hatten ihre individuelle Note, die meisten davon waren sogar selbst gemacht. Angela Zahn und ihr Team prämierten die Kostüme. Und es war eine außergewöhnliche Prämierung, denn auch die Verkleidungen der Erwachsenen kamen mit in die Wertung. In einem Spieleparcours konnten die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen. Die Jugendmitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde hatten sich viele Spiele und Tänze für die kleinen Närrinnen und Narren ausgedacht. Es wurde noch lange geböllert, getanzt und sich prächtig amüsiert. ron (Bild: ron)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020