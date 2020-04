Farbenfrohe Bilder geben Hoffnung in schwierigen Zeiten

Lampertheim.Es sind schwierige Zeiten, in denen sich die Welt derzeit befindet. Da machen vor allem die Banner der Kindergartenkinder in Lampertheim Hoffnung. Ganz nach italienischem Beispiel und unter Anleitung der Erzieherinnen haben die Jungen und Mädchen in den städtischen und konfessionellen Einrichtungen, die momentan eine Notbetreuung anbieten, Banner mit Regenbögen und hoffnungsvollen Sprüchen gestaltet. „Alles wird gut“, „Wir vermissen euch. Bis bald!“, „Bleibt gesund“ oder „Helfende Hände“ heißt es da, prominent an Fenstern und Eingangstoren aufgehängt. „Eine wirklich tolle und rührende Aktion“, freut sich Bürgermeister Gottfried Störmer. „Ich hoffe, dass wir alle trotz der derzeitigen Einschränkungen genauso positiv in die Zukunft blicken wie diese Kinder.“ red (Bild: Stadt Lampertheim)

