Farbenfroher Ehrentag

Der geschmückte Altarbereich der Pfarrei St. Michael. © fh

Hofheim.Wie in so vielen anderen katholischen Pfarrgemeinden fiel in Hofheim die Kommunion aus. Eine große Enttäuschung für die 14 Kommunionskinder der Pfarrei St. Michael und deren Angehörige. Doch so ganz ausfallen lassen wollte Katrin Scholl, Pfarrsekretärin der Pfarrei und engagiert im Kindergottesdienst und der Creativwerkstatt, diesen besonderen Ehrentag nicht. Sie hatte die Balthasar-Neumann-Kirche im Altarbereich farbenfroh geschmückt. Dort fanden die Kommunionskinder an ihrem Festtag ein gemaltes Plakat und für jeden ein von Jasmin Klimanietz gebundenes Buchpräsent zum Mitnehmen vor.

Pfarrer Adam Malczyk richtete persönliche Worte über WhatsApp an die Kinder und versprach: „Ich werde für jeden von euch ganz besonders beten“, so Malczyk. Katrin Scholl hatte noch ein kleines Video für die Kommunionskinder aus dem Lukas-Evangelium vorbereitet. Großen Zuspruch erfährt die am Osterfest initiierte Aktion der Weihwasserfläschchen. Sämtliche 100 Flaschen wurden mitgenommen, so dass erneut 100 Fläschchen geordert wurden. Mittlerweile melden sich auch Pfarrgemeinden aus den umliegenden Städten und Gemeinden in Hofheim, um die Aktion „Weihwasser to go“ aufzugreifen. fh

Dienstag, 21.04.2020