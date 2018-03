Anzeige

Lampertheim/Worms.Träumen bedeutet für Michaela Zeng und André Link, sich von konventionellen Denkweisen abzuwenden und die eigene Realität immer wieder neu zu hinterfragen. Mit der Ausstellung „Farbträume“ möchte das Künstler-Ehepaar die Betrachter seiner Werke zu einer neuen Denkweise anregen. Kunstinteressierte können die Bilder von Anfang bis Ende April kostenlos im Wormser Kulturzentrum betrachten.

Die Vernissage findet am Dienstag, 3. April, 19 Uhr statt. Die Besucher werden an diesem Tag im Raum lebender, sich frei bewegender Kunst („living art“) am Menschen begegnen. Parallel zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Worms Verlag. Die Werke des Duos zeichnen sich durch eine Mischung aus Bodypainting-Kunst, Acryl- und Ölgemälden sowie digitaler Malerei aus, heißt es in einer Pressemitteilung. red