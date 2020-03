Fast 200 Sorten im Angebot

Lampertheim.Mit knapp 200 Käsesorten, Honig und Wein bietet Christina Kirsch seit kurzem den Feinschmeckern in Lampertheim ein breites Sortiment an kulinarischen Spezialitäten. Unweit der großen Einkaufsmärkte in der Otto-Hahn-Straße dürfte „Christinas Käseladen“ in Haus Nummer vier künftig etliche Kunden anlocken. Wie die stolze Ladenbesitzerin bei der Eröffnung sagte, spielte sie schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, ein solches Geschäft in der Spargelstadt zu führen. „Käse wird in Deutschland immer beliebter. Für Kunden, die ohnehin in der Nähe einkaufen, bietet sich auch ein Besuch an unserer Käsetheke an“, wirbt Kirsch.

Abgesehen von den vielen Käsesorten, die aus Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz stammen, setzt die 40-Jährige auch auf regionale Produkte. So finden die Kunden in den Regalen auch Liköre, Marmeladen und Nudeln sowie Schokolade aus dem Odenwald. Den Wein haben Winzer aus Rheinhessen hergestellt, und der Honig kommt aus einer Lampertheimer Imkerei. Für besondere Anlässe bietet Kirsch auch Käse- und Wurstplatten sowie Präsentkörbe und Gutscheine an. wol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020