Fast das ganze Team packt wieder an

LAMPERTHEIM.Weil die mögliche, waldzerschneidende ICE-Neubautrasse (C-Trasse) nicht nur Neuschloß, sondern „uns alle betrifft“, wollen die Lampertheimer Naturfreunde am geplanten Protest-Lichterzug am Freitag, 1. März, tatkräftig teilnehmen. Das kündigte die alte und neue Vorsitzende Petra Below bei deren Jahreshauptversammlung im Vereinsheim am Sandtorfer Weg an. Neben Below, die seit 2005 die Vereinsgeschicke leitet, wurden auch ihre Mitstreiter einstimmig wiedergewählt.

Einzig Bernd Haas schied nach neun Jahren auf eigenen Wunsch als zweiter Vorsitzender aus dem Vorstandsteam aus. Für ihn rückt die bisherige Besitzerin Susanne Moser in die Vereinsspitze nach. Neu im Vorstand sind außerdem Carola Winter-Moser und Sabina Heldmann als Beisitzerinnen. Haas kündigte indes an, dem Verein bei technischen Fragen weiterhin zur Verfügung zu stehen. Zum Dank für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit erhielt er ein Präsent. Mit den Worten „Wir sind ein sehr alter Verein, ich hoffe, uns gibt es auch noch länger“ wandte sich der scheidende Stellvertreter noch einmal an die Mitglieder.

Die sind bei der 1921 gegründeten Ortsgruppe in den vergangenen Jahren nämlich weniger geworden. Waren es 2016 noch 168 und vergangenes Jahr immerhin 162 Mitglieder, waren zum Jahresabschluss im Dezember nur noch 147 Naturfreunde in Lampertheim gemeldet.

Trotzdem sei das zurückliegende Geschäftsjahr „ein Jahr voller Aktivitäten“ gewesen, wie Vereinschefin Below in ihrem Bericht betonte. Insgesamt hätten 125 Menschen an elf Unternehmungen teilgenommen. Höhepunkt seien etwa eine Wanderung von Bad Dürkheim zur Limburg, ein Besuch der Winzergenossenschaft in Mußbach oder die Spargelwanderung zwischen Bürstadt und Lampertheim gewesen.

Kindergruppe macht Freude

Im Zentrum des Vereinslebens stehe aber weiterhin das Naturfreundehaus, das an 33 Tagen geöffnet hatte. Zusätzlich sei die Grillhütte regelmäßig vergeben. Einzig beim traditionellen Pappelfest beklagte Below einen Besucherrückgang besonders bei jungen Familien. Zu einem großen Erfolg in Sachen Kinder- und Jugendarbeit ist für den Verein aber inzwischen die Installation der Kindergruppe vor drei Jahren geworden. Mit der Maximalanzahl von je sechs Jungen und Mädchen erfreue sich die Gruppe von Sven Moser großer Beliebtheit. Für die Kinder sei es eine stressfreie Umgebung abseits des Schulalltages in der Natur. „Das zeigt, dass auch heute nicht alles schnell und digital sein muss“, unterstrich Susanne Moser.

Neben den wöchentlichen Treffen veranstalten die Naturfreunde auch eine Aktion zu den Ferienspielen und ein Ostereiersuchen für Kinder. Über verschiedene Ausflüge ihrer Gymnastikgruppe berichtete Doris Schiwek. Der Vorstand wurde dank einwandfreier Buchführung einstimmig entlastet.

