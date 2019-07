Fastnachter feiern Sommerfest

Hofheim.Bei strahlendem Sonnenschein feierte der Hofheimer Carneval Verein (HCV) an der Grillhütte sein diesjähriges Sommerfest. Rund 100 Mitglieder und Freunde verbrachten einen gemütlichen Grillabend mit kühlen Getränken. Die kleinen Gäste hatten auf der Hüpfburg in „Sponge-Bob-Optik“ und anderen Kinderaktionen ihren Spaß. An einer Eisbar konnten die Mitglieder zudem verschiedene Eissorten probieren.

„Auch außerhalb der Fastnachtszeit ist es dem HCV wichtig, den Mitgliedern und Freunden des Vereins etwas zu bieten und die Gemeinschaft zu pflegen“, erklärte HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl. Dafür biete das vor einigen Jahren wiederbelebte Sommerfest eine tolle Gelegenheit, bevor bei allen Aktiven nach der Ferien wieder die Vorbereitungen für die kommende Fastnachtskampagne anlaufen. fh

