Hofheim.Die Fastnachter der katholischen Pfarrei St. Michael übergaben einen Scheck über 1000 Euro an den Wirtschaftsausschuss der Pfarrei. Vom Gewinn der beiden Fastnachtssitzungen im Canisiushaus werden Renovierungsarbeiten im Canisiushaus unterstützt. Der Betrag fließt in die Toilettenrenovierung und die neu eingerichtete Behindertentoilette, wie Angela und Bernhard Appelt vom Wirtschaftsausschuss bestätigten. Im Canisiushaus stehen allerdings noch weitere Maßnahmen an. So soll die Beleuchtung auf den neuesten Stand gebracht werden und die Außenfassade einen neuen Anstrich erhalten. Sitzungspräsident Alexander Rank, unterstützt durch Nicole Bittmann und Bernd Hagemann, zog ein positives Fazit der diesjährigen Kampagne und freute sich im Pfarrhof, eine solche Summe weiter reichen zu können. fh/ Bild: fh