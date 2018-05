Anzeige

Hofheim.Auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark hatte der Hofheimer Fußballverein sein traditionelles Ortspokalturnier ausgerichtet. Zwölf Freizeitmannschaften ermittelten zunächst in zwei Gruppen die Halbfinalisten und boten den Besuchern im Sportpark eine Menge Tore. Dabei fanden die Mitwirkenden ideale äußere Bedingungen vor: „Richtiges Fußballwetter“, wie FVH-Chef Michael Stoltz feststellte.

Bereits die Auftaktbegegnung in der A-Gruppe hatte es in sich. Mit 7:0 fegten die Howwemer Oldstars die After-Work-Kickers vom Platz. Auch in den verbleibenden Gruppenspielen gaben die Oldstars den Ton an. Dem 4:1 über das Dream Team folgten mit 10:0 der höchste Sieg überhaupt gegen die BVB Supporters Südwest und ein 3:0 gegen den FC Dullys.

Erst im letzten Gruppenspiel gegen die Spitzkicker (1:1) gab es den ersten Punktverlust. Dennoch reichte es für die Oldstars zum Gruppensieg mit 13 Zählern vor den Spitzkickern (11), denen bei drei weiteren Siegen ein 1:1 gegen die After-Work-Kickers eine bessere Platzierung als Platz zwei in der Gruppe im Wege stand. Die Spitzkicker hatten mit dem ehemaligen Bundesligaspieler des 1. FC Kaiserslautern, Peter Schwarz, den ältesten Akteur in ihren Reihen. Der 65-Jährige spielte an der Seite seines Sohnes Sebastian.