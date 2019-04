FDP-Generalsekretärin diskutiert mit Schülern

Hüttenfeld.Die Wahlen zum Europäischen Parlament stehen vor der Tür, entsprechend groß ist der Informationsbedarf in Bezug auf die europäische Politik und die Europäische Union. Auch die Oberstufe des Litauischen Gymnasiums Hüttenfeld hat sich im Unterricht mit dem aktuellen Thema beschäftigt. Was lag also näher, als mit Politikern, die am 26. Mai für das Europaparlament kandidieren, in einen Meinungsaustausch zu treten?

Die Generalsekretärin und Spitzenkandidatin für die Europawahl der FDP, Nicola Beer, hat den Kreis Bergstraße besucht und stand für eine Diskussion in Hüttenfeld zur Verfügung. Mit dabei waren Bundestagsabgeordnete Till Mansmann und der Europakandidat Hans Maschke. Intensiv hatten sich die Schüler auf die Diskussionsrunde vorbereitet und einen Fragenkatalog erarbeitet. Über 13 Themen waren genannt worden. Nach der Begrüßung durch Oberstufenleiterin Gabriele Hoffmann ergriffen sowohl Till Mansmann als auch Hans Marschke das Wort und stellten dabei die Vorteile von Europa in den Vordergrund: Freizügigkeit, freie Arbeitsplatzwahl, soziale Sicherheit, Umweltschutz und nationale Sicherheit im gemeinsamen Europa waren nur einige Punkte ihrer Ausführungen.

Nur gemeinsame Lösungen

Viele Lösungen offener Probleme könnten nur noch gemeinsam erreicht werden. Dennoch bewege sich durch die Debatten über den Brexit in Brüssel momentan nichts mehr. Dringend nötige Reformen blieben unerledigt. Maschke antwortete auf die Frage, warum er kandidiere, dass er das Feld nicht Rechtspopulisten überlassen wolle.

Nicola Beer nahm gegenüber den Schülern Stellung zur aktuellen Entscheidung über das Urheberrecht. Sie bekräftigte den Schutz des geistigen Eigentums, sprach sich aber gegen Upload-Filter aus. Auch ihre Haltung zu den Freitagsdemonstrationen der Jugendlichen zur Ökokrise fiel differenziert aus. Das Engagement der Schüler sei zu begrüßen, aber es gebe andere zeitliche Möglichkeiten als jene während des Unterrichts. „Eigentlich schneidet man sich ins eigene Fleisch“, so Beer und Mansmann fügte hinzu, das es ihn irritiere, wenn schon fertige Lösungen präsentiert würden, ohne Lösungsprozessen Raum zu geben. Weitere Fragen der Schüler betrafen die Folgen eines Brexits. Nach Meinung von Beer wurde bis jetzt immer nur von der Scheidung gesprochen, aber nicht von den künftigen Beziehungen mit Großbritannien. Dabei handele es sich nicht um ein Glanzstück europäischer Verantwortung.

Auch die Flüchtlingspolitik war Thema. Beer plädierte für Zuwande- rungsgesetze, ohne das Asylrecht zu hinterfragen. Der Schutz der Außengrenzen sei dabei selbstverständlich. Auf die Frage, ob die Europäer nicht mit schuld seien am Elend in Afrika und damit der Fluchtbewegung, antworteten Beer und Mansmann unisono, dass auch Versagen der Regierungen in Afrika Auslöser der Fluchtwelle seien. Korruption und Bürokratie seien mitverantwortlich. Nur durch die Entwicklung wirtschaftlicher Strukturen könne der dortigen Bevölkerung geholfen werden.

Eine Stunde lang hatte die Politikerin Zeit für die Diskussion, ein Zeitumfang, der eine tiefergehende Betrachtung der europäischen Probleme ausschloss. Den Schülern hat die Fragerunde nach eigenem Bekunden dennoch gefallen.

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019