Lampertheim.Dass die Stadt nicht gegen die Ausweisung von Vorrangflächen für Windkraftanlagen im Mannheimer Norden (also an der südhessischen Landesgrenze) vorgehen könne, hält FDP-Fraktionsmitglied Helmut Hummel für eine „Katastrophe“. Der Liberale bezog sich bei seinem Redebeitrag in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung auf einen entsprechenden Bericht des „Südhessen Morgen“ in der vorigen Woche. Hummel wollte die im Bericht zitierten Verwaltungsäußerungen nicht hinnehmen und richtete an den Magistrat die Anfrage, ob Aktivitäten gegen die Mannheimer Pläne unternommen würden.

Außerdem bestritt der Liberale, dass die Stadt gegen den geplanten Ausbau der Stromtrasse auf Lampertheimer Gemarkung kein Klagerecht habe. Schließlich sei sie Eigentümerin etwa von Bauflächen im künftigen Wohngebiet Gleisdreieck und könne damit ebenso eigene Interessen vertreten wie gegenüber Plänen für den Bau einer neuen Schienentrasse.

Bürgermeister Gottfried Störmer erwiderte im Stadtparlament, er habe seinem Mannheimer Amtskollegen ausgerichtet, „dass das nicht besonders schön ist, dass wir womöglich Windräder vor die Nase gestellt bekommen“. Bis 1. März könnten die Fraktionen ihre Positionen abgeben, die in der Aufstellung des Flächennutzungsplans, bei der die Vorrangflächen für Windkraftanlagen bestimmt werden, berücksichtigt würden. Außerdem werde der Magistrat im üblichen formalen Verfahren entsprechende Stellungnahmen abgeben. urs