FDP: Kulturstätte soll Innenstadt beleben

Lampertheim.Dass der geplante Biedensand-Campus ein idealer Standort für eine neue Kulturstätte wäre, ist in Lampertheim nicht ausgemacht. So gibt es nach wie vor Befürworter einer innerstädtischen Einrichtung. Zu ihnen gehört die FDP. So schreibt die stellvertretende Parteivorsitzende und Fraktionsmitglied Stefanie Teufel, mit einem zentralen Standort für eine kulturelle Begegnungsstätte sei die Vorstellung von einer Belebung der Innenstadt verknüpft.

Belebende Effekte sind denn auch das Ziel des Stadtumbaus, der im Lampertheimer Zentrum vorbereitet wird. In diesem Zusammenhang hat die Stadtverordnetenversammlung für das Areal zwischen Domgasse und Emilienstraße einen Investorenwettbewerb ausgeschrieben, der Ideen für eine urbane Nutzung dieser Fläche liefern soll. Auch erhofft sich die Stadt Impulse gegen die Auszehrung der Innenstadt durch den Wegzug von kaufkraftstarken Betrieben.

Der FDP schwebt, wie Stefanie Teufel weiter schreibt, die Errichtung einer multifunktionalen Markt- und Kulturhalle vor, in der Konzerte, Ausstellungen, aber auch Märkte stattfinden sollen. Zu integrieren wären auch gastronomische Angebote für alle Generationen. „Die Mischform soll eine neue, moderne Aufenthaltsqualität schaffen“, skizziert Teufel, „die Gastronomie mit Kunst, Event und Shoppen gleichzeitig verbindet“.

Bereits für diesen März erwartet die Liberale Vorschläge eines externen Planungsbüros für den Stadtumbau, die sich nicht nur auf den Komplex zwischen Domgasse und Emilienstraße beschränken, sondern auch die Wechselwirkungen zwischen diesem Areal und beispielsweise dem Schillerplatz untersuchen. In diesem Zusammenhang sei auch die Frage der künftigen Nutzung des Schiller-Cafés zu stellen. Wie berichtet, wird im Zuge des Stadtumbaus danach gefragt, welche kulturellen, wirtschaftlichen und auch demografischen Effekte bei einer Neugestaltung erwünscht beziehungsweise zu berücksichtigen sind.

Unterdessen spricht sich FDP-Vize Teufel gegen eine Fixierung auf „klassische“ Hallen wie die Hans-Pfeiffer-Halle aus. Diese sei für eine multifunktionale Nutzung, wie es den Liberalen für das Innenstadt-Quartier vorschwebt, nicht geeignet und verströme zudem das nostalgische Flair früherer Jahrzehnte. Allerdings bewähre sich die Pfeiffer-Halle bis heute für Vereinsveranstaltungen, Sportereignisse und größere kulturelle Veranstaltungen. Stefanie Teufel geht überdies davon aus, dass auf einem Biedensand-Campus eine große Sporthalle beziehungsweise eine multifunktionale Aula entstehen würde, für die sich eine Mitnutzung durch die Stadt empfehlen könnte. Eine Kulturstätte auf dem Biedensand-Campus trüge nach Auffassung der Liberalen aber nicht zu einer Belebung der Innenstadt bei.

In diesem Zusammenhang spricht Teufel auch die Zukunft des Lampertheimer Bahnhofsgebäudes an, das als bedeutsame Stätte ebenso einer belebenden Nutzung zugeführt werden soll. Wie berichtet, steht die Stadt in Verhandlung mit dem Eigentümer über eine Anmietung beziehungsweise einen Erwerb des Gebäudes. Von der Verwaltung erwartet die Kommunalpolitikerin noch für dieses Jahr Verhandlungsergebnisse, um am Bahnhof die Weichen für die Zukunft stellen zu können. urs

