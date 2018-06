Anzeige

Lampertheim.FDP-Fraktionsmitglied Fritz Röhrenbeck ist der Ansicht, dass es an der Eugen-Schreiber-Straße „nur Gewinner geben kann“. Röhrenbeck äußerte sich in der Stadtverordnetenversammlung als Vorsitzender des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses, in dem der geplante Bau von Reihenhäusern zwischen Straße und Bahngleisen kontrovers beraten worden war (wir berichteten).

Grünen-Fraktionsmitglied Carmen Kunz erneuerte in der Debatte die Vorbehalte ihrer Fraktion gegenüber den Schallschutzwerten. Diese seien selbst von Kreisbauamt und Regierungspräsidium kritisch bewertet worden. Kunz verwies auch auf Prognosen, die von einem wachsenden Güter-Bahnverkehr ausgehen. Kommunalpolitiker, die es den künftigen Bewohnern zumuten wollten, auf dem ehemaligen Bahngelände zu leben, ließen offenbar „alle Hemmungen fallen“.

Demgegenüber begrüßte FDP-Fraktionsmitglied Röhrenbeck die Schaffung neuen Wohnraums an der Eugen-Schreiber-Straße ebenso wie Sozialdemokrat Karl-Heinz Horstfeld. Allerdings brachte Röhrenbecks Fraktionskollege Gernot Diehlmann ebenso Bedenken zur Sprache. Auffallend am Schallschutzgutachten sei, dass die Werte exakt auf der Grenze der Zulässigkeit lägen. Doch CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb meinte mit Blick auf die Engpässe im Wohnungsmarkt: „Wir werden uns noch wundern, was wir in Zukunft bebauen werden.“ urs