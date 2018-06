FDP spricht von „Mogelpackung“

Anzeige

Personelle Folgen

Das Sicherheitskonzept „Kompass“ bezeichnete Teufel in diesem Kontext lediglich als „Pflaster“. Womöglich müssten in der Lampertheimer Verwaltung Stellen verlagert werden, um die Ordnungsbehörde in die Lage zu versetzen, der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung nachzukommen. Wie berichtet, hat die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage zum vorangegangenen Haupt- und Finanzausschuss begründet, warum die Sorge um die kommunale Sicherheit und Ordnung eine personelle Aufstockung verlange. Dies war, mit Blick auf die damit verbundenen Mehrkosten, von den Mandatsträgern aber skeptisch bewertet worden.

Unterdessen fragte sich bei der Debatte im Stadtparlament auch Stefanie Teufels Fraktionskollege Gernot Diehlmann, ob das „Kompass“-Konzept lediglich eine „Mogelpackung“ sei, um vom eigentlichen Ziel – dem Ausbau der Polizeistation – abzulenken.

Auch bestand Diehlmann auf einer Differenzierung: Bei der Debatte gehe es nicht eigentlich um das Sicherheitsempfinden der Bürger, sondern um tatsächliche, nachweisbare Sicherheitsdefizite. Immerhin liefere „Kompass“ eine Plattform, um in Lampertheim auf der Basis von Fakten konstruktiv über die Stärkung der kommunalen Sicherheit zu diskutieren.

