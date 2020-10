FDP vermisst Bewegung

Das Parkhaus in der Lampertheimer Domgasse. © Berno Nix

Lampertheim.Für die Bebauung des Areals zwischen Domgasse und Emilienstraße habe das Stadtparlament im November 2016 einen Investorenwettbewerb beschlossen. Warum dieser nach wie vor auf Eis liege, wollte FDP-Fraktionsmitglied Helmut Hummel in der Stadtverordnetenversammlung am Freitagabend wissen. Sein Eindruck: „Es bewegt sich nichts.“ In seiner Erwiderung wies Bürgermeister Gottfried Störmer darauf hin, dass ein Investorenwettbewerb auch die künftige Bedeutung des Parkhauses in der Domgasse berücksichtigen müsse. Werde es abgerissen, müsse der Investor eine Tiefgarage unter dem Areal zwischen Domgasse und Emilienstraße mit einplanen. Die Stadt liege nach wie vor mit dem Kreis in Verhandlungen darüber, ob das Gebäude abgerissen oder weitergenutzt werden soll. „Das dauert alles ewig“, meinte Störmer.

Ein von Kreis und Stadt beauftragter Gutachter habe mit der Bewertung der Situation begonnen. Wie berichtet, möchte der Kreis das Parkhaus abreißen lassen, um die benachbarte Schillerschule erweitern zu können. Die Stadt soll im Gegenzug die Sedanhalle und die Alte Schule in Hofheim erhalten. Außerdem soll der „Gebäudetausch“ finanziell bilanziert werden. urs

© Südhessen Morgen, Montag, 26.10.2020