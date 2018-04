Fehlerfreie Wurfsalti gezeigt

Anzeige

Hüttenfeld/Niederliebersbach.Mit den Tagessiegen in beiden Ligen bringen sich die Akrobaten der SVG vor heimischer Kulisse in der Landesliga wieder in die Erfolgsspur und in der Hessenliga in Position zur erfolgreichen Titelverteidigung. Auch hier waren wieder einige Hüttenfelder Mädchen beteiligt.

Mit fünf Formationen konnte der Nachwuchs diesmal komplett antreten und verwies den Tabellenführer SG Arheilgen nach spannendem Kampf auf Rang zwei. Maßgeblich daran beteiligt war das Trio Melanie Beaupré/Lara Neher (Hüttenfeld)/Lotta Steinmann das in dieser Konstellation und nach langer Verletzungsphase zum ersten Mal gemeinsam auf die Matte ging. Sie setzten mit toller Übung und 23,890 Punkten eine Marke, an die an diesem Tag im Nachwuchs keiner mehr herankam. „Tagessieg und Tageshöchstwertung, es hätte nicht besser laufen können“, freute sich Trainerin Jennifer Moreno Barrientos.

Bei den beiden Hüttenfelderinnen Sophia Eichenauer und Laila Breitwieser Arroyo zusammen mit Antonia Harbich führten ein kleiner Spannungsfehler bei der Landung vom Strecksprung in die Arme und die noch nicht so hohe Flugphase beim „Einbeinsalto“ zu Abzügen in der Technikwertung (20,890 Punkte). „Die Drei sind sehr ehrgeizig und möchten beim nächsten Wettkampf mit ihrer neuen Choreographie mehr Punkte sammeln“, verriet Trainerin Erika Müllmann.