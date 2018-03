Anzeige

Neuschloß/Hüttenfeld.Die evangelischen Kirchengemeinden Neuschloß und Hüttenfeld bieten über die Osterfeiertage folgende Gottesdienste an: Im Gemeinderaum am Ahornplatz in Neuschloß findet an Gründonnerstag, 29. März, 19 Uhr, ein Feierabendmahl statt, das von Gottlieb Ohl gehalten wird. An Karfreitag, 30. März, gibt es um 10 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche Hüttenfeld einen Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores.

Am frühen Ostersonntagmorgen, 1. April, feiert die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld einen Osternachtgottesdienst. Das Osterfeuer wird um 5.30 Uhr entzündet. Danach zieht die Gemeinde in die mit Kerzen illuminierte Kirche ein, um dort die Auferstehung Christi zu feiern. Gemeindepädagogin Astrid Münk-Trindade hat diese Feier zusammen mit Gemeindemitarbeitern und Jugendlichen vorbereitet. Auch der Kirchenchor wirkt, verstärkt durch die Young Voices Hüttenfeld, mit. Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde zu einem Osterfrühstück ins Hüttenfelder Gemeindezentrum eingeladen.

Im Gemeinderaum am Ahornplatz in Neuschloß ist am Ostersonntag um 10 Uhr Auferstehungsgottesdienst. Hierbei wirkt der Posaunenchor mit. ron