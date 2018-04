Anzeige

Lampertheim.Die evangelische Lukasgemeinde und die evangelische Martin-Luther-Gemeinde in Lampertheim laden die unten stehenden Jahrgänge zur Feier der Jubelkonfirmation am Pfingstsonntag, 20. Mai, um 9.30 Uhr in die Domkirche ein. Auch sind diejenigen eingeladen, die nicht in Lampertheim konfirmiert wurden, aber mit ihrem Jahrgang die Jubelkonfirmation feiern wollen. Anmeldeformulare liegen im Gemeindebüro der Lukasgemeinde, Römerstraße 94, und der Martin-Luthergemeinde, Königsberger Straße 28 - 30, bereit. Das Antwortschreiben sollte bis Montag, 30. April, im Pfarramt der Lukasgemeinde abgegeben werden. Das zweite Vortreffen zur Vorbereitung der Jubelkonfirmation findet am Donnerstag, 3. Mai, um 19 Uhr in der Notkirche statt.

Die eingeladenen Jahrgänge

1993: 25 Jahre (Silberne Konfirmation)

1968: 50 Jahre (Goldene Konfirmation)