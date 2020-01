Feier in der Domkirche

Lampertheim.Die Evangelische Lukasgemeinde lädt zur Feier der Jubelkonfirmation am Pfingstsonntag, 31. Mai, 9.30 Uhr, in der Domkirche ein. Hierzu findet ein erstes Vorbereitungstreffen am Dienstag, 31. März, 19 Uhr, in der Notkirche, Römerstraße 94, statt. Das zweite Vorbereitungstreffen ist am Donnerstag, 23. April, 19 Uhr, ebenfalls in der Notkirche.

Zur Feier der Jubelkonfirmation sind folgende Konfirmationsjahrgänge eingeladen: 1995 (25 Jahre, Silberne Konfirmation), 1970 (50 Jahre, Goldene Konfirmation), 1960 (60 Jahre, Diamantene Konfirmation), 1955 (65 Jahre, Eiserne Konfirmation), 1950 (70 Jahre, Gnadene Konfirmation), 1945 (75 Jahre, Kronjuwelene Konfirmation), 1940 (80 Jahre, Brillantene Konfirmation).

Am Nachmittag des Pfingstsonntags findet ein Kaffeetrinken für die Jubilare und deren Angehörige in der Notkirche statt. red

