Feiern auf dem Vorplatz

Hofheim.Die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim an Heiligabend, Weihnachten und Silvester finden nicht in der Friedenskirche, sondern im Freien auf dem Vorplatz statt. Laut Pfarrer Holger Mett dauern die Gottesdienste nicht länger als eine halbe Stunde. Das Hygienekonzept gilt allerdings auch unter freiem Himmel. „Auf gemeinsames Singen müssen wir verzichten, was an Weihnachten besonders schmerzlich ist“, so Holger Mett.

Weihnachtslieder von CD, ein beleuchteter Weihnachtsbaum und ein Weihnachtsfeuer sollen aber dazu beitragen, dass dennoch eine festliche Atmosphäre entsteht. Um 15 Uhr beginnt an Heiligabend der Gottesdienst auf dem Kirchenvorplatz mit verkürztem Krippenspiel. Um 16.30 Uhr folgt der zweite Gottesdienst mit einem kurzen Sprechstück zur Weihnachtsgeschichte. Der Kirchenchor unterhält die Besucher mit Liedern vom Band bei dem um 22 Uhr beginnenden Gottesdienst mit Weihnachtsfeuer.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird kein Gottesdienst angeboten, am zweiten Weihnachtsfeiertag wird ein Quintett des Evangelischen Posaunenchors im Gottesdienst ab 10 Uhr spielen. Anmeldungen zum Gottesdienstbesuch im Gemeindebüro unter der Rufnummer 06241/8 03 07. Die bereits erfolgten Anmeldungen für Heiligabend behalten ihre Gültigkeit. fh

