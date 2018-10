Feldweg wird nicht saniert

Lampertheim/Hofheim.Nach monatelanger Diskussion in den parlamentarischen Gremien hat die SPD/FDP-Koalition die Sanierung eines Feldwegs, der die Erfurter Straße in Hofheim in Richtung Weschnitz-Damm verlängert, abgelehnt. In der Stadtverordnetenversammlung am Freitagabend sagte FDP-Fraktionsmitglied Fritz Röhrenbeck, die Koalition sei „schweren Herzens“ zu dieser Entscheidung gelangt.

Ausschlaggebend sei vor allem der städtische Anteil an den Investitionen in Höhe von rund 350 000 Euro gewesen. „So viel Geld nehmen wir heute nicht in die Hand“, unterstrich Röhrenbeck. Der Betrag sei „ein Riesenbrett für den Lampertheimer Haushalt“. Der Liberale zeigte sich unterdessen von der ersten Verwaltungsvorlage zum Thema „schwer enttäuscht“. So habe die Verwaltung nicht plausibel darlegen können, ob eine Sanierung des Weges tatsächlich sinnvoll sei. Erst im weiteren Verlauf hätten die Parlamentarier solide Beratungsgrundlagen erhalten.

Schmidt: Andere Prioritäten

Röhrenbeck meinte auch, der Feldweg werde zum überwiegenden Teil nicht für den Hochwasserschutz benutzt. Für diesen aber wolle das Regierungspräsidium eine Sanierung und habe die Stadt um eine Kostenbeteiligung inklusive Finanzierungszusage gebeten. SPD-Fraktionschef Marius Schmidt räumte in der Aussprache ein, der Zustand des Weges sei „alles andere als optimal“. Aber in der Abwägung von Kosten und Nutzen seien andere Prioritäten zu setzen, etwa bei der Sanierung von Straßen im Zusammenhang mit dem Stadtumbau-Konzept.

Dagegen sprach sich Grünen-Fraktionsmitglied Carmen Kunz für eine Sanierung des Feldweges aus. Dieser werde seine Funktion als Deichverteidigungsweg als Folge des Klimawandels mit voraussichtlich zunehmenden Hochwasserlagen künftig verstärkt zu erfüllen haben. Zwar hätten sich die Grünen seinerzeit gegen die Sanierung des „Schwarzen Weges“ in der östlichen Gemarkung Lampertheims ausgesprochen; dieser sei aber nicht von vergleichbarer Bedeutung wie der Weg in Hofheim.

In der Aussprache mahnte CDU-Fraktionsmitglied Alexander Scholl, der auch Ortsvorsteher in Hofheim ist, eine jahrelange „Flickerei“ am Feldweg komme die Stadt unter Umständen teurer zu stehen als eine solide Sanierung. Der Weg diene überdies als Fuß- und Radweg-Verbindung zwischen Hofheim und dem Bibliser Stadtteil Wattenheim. Er sei somit „kein gewöhnlicher Feldweg“.

Keine Sperrung geplant

Die Stadt trage für diesen Weg Verantwortung, spielte Scholl auf eine Entscheidung des früheren Bürgermeisters Erich Maier an, den „Schwarzen Weg“ in Lampertheim abzusperren, um bei eventuellen Unfallschäden nicht in Haftung genommen zu werden. FDP-Politiker Röhrenbeck sagte dem amtierenden Bürgermeister denn auch Dank, dass dieser in Hofheim nicht ähnlich reagiere.

Gottfried Störmer räumte unterdessen ein, dass es sich bei der parlamentarischen Vorbereitung des Themas um „keine Sternstunde der Verwaltung“ gehandelt habe. Bei einer Enthaltung (Grüne) und den Gegenstimmen von SPD und FDP wurde die Sanierung des Feldwegs in Hofheim gestoppt.

In der gleichen Sitzung stimmte das Stadtparlament der Benennung des Lampertheimer Jugendbeirats einhellig zu. Die jungen Damen und Herren des Gremiums wohnten der Sitzung im Stadthaus bei und nahmen das Abstimmungsergebnis mit Wohlgefallen zur Kenntnis. Nun kann sich der Jugendbeirat neu konstituieren. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018