LAMPERTHEIM/HOFHEIM.Er hat medizinballgroße Löcher, meterlange Längsrisse und an manchen Stellen ist der Asphalt nur ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen: Der Feldweg „L-B-06“ ist im Hochwasserfall eine wichtige Zufahrt zum Deich für Wasserwehr und Katastrophenschutz. Er führt im Norden Hofheims von der Kreuzung verlängerte Erfurter Straße und Wattenheimer Weg über den Starrfelder Hof zum ausgebauten Weschnitzdeich. In der Sitzung hat der Bauausschuss einer Sanierung zugestimmt – wenn auch zähneknirschend.

Der Zustand des Weges sei „sehr bescheiden“, erklärte Fachdienstleiter Rolf Müller anhand von Bildern. „Der Feldweg hat einen losen Lehm–unterbau, an manchen Stellen dünne Beton- und Asphaltschichten, an anderen Grobschotter und nicht einmal dreieinhalb Zentimeter Asphalt“, so Müller. Das könne im Notfall schwerem Gerät nicht standhalten. Bürgermeister Gottfried Störmer erinnerte an das jüngste Hochwasser an der Weschnitz, als ein Feuerwehrfahrzeug umgekippt sei. Einwürfe, es gebe einen Parallelweg durch den angrenzenden Golfplatz auf Wattenheimer Gemarkung ließ er nicht gelten. „Im Ernstfall braucht es mehrere, stabile Alternativwege zum Deich“, so das Stadtoberhaupt.

Für die Sanierung votierten in der Abstimmung die CDU-Mitglieder bei gleichzeitiger Enthaltung aller anderen Fraktionen. „Der Weg ist in sehr schlechtem Zustand, keine Frage“, begründete Marius Schmidt (SPD), „es liegen aber noch nicht alle Informationen vor.“ Diese betreffen die letzten 150 Meter des Feldwegs zum Deich. Ab dem Starrfelder Hof liegt der Weg im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt. Franz Korb (CDU) fragte sich, weshalb vom RP aber noch keine Sanierungszusage vorliege. Zustimmung zum Grundsatz „ganz oder gar nicht“ erhielt er dabei aus allen Fraktionen.