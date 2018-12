„Félicitations“ – Herzlichen Glückwunsch

Lampertheim.43 Schüler erhielten aus den Händen der Französischlehrer Sarah Caratiola und Jérôme Dath die lang ersehnten DELF-Diplome. Sie hatten sich bereits ab Herbst 2017 im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft vorbereitet und schließlich im Januar und März 2018 die mehrteilige Prüfung abgelegt. Während der schriftliche Teil bestehend aus Aufgaben zu Hörverstehen, Leseverstehen und Schreiben am Lessing Gymnasium Lampertheim geprüft wurde, ging es für die mündliche Prüfung ans Institut Français nach Mainz.

Gelohnt hat sich die Mühe über den regulären Französischunterricht hinaus in jedem Fall. Denn einerseits haben alle Kandidaten gute bis sehr gute Sprachkompetenzen unter Beweis gestellt und andererseits haben alle die doch aufregende Prüfungssituation gemeistert, was bei späteren Prüfungen in der weiteren Schullaufbahn hilfreich sein dürfte.

Finanzielle Unterstützung

Das DELF-Diplom kann auf verschiedenen Niveaus abgelegt werden. Diese orientieren sich an den Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens der Sprachen. Über das LGL können Schüler das Diplom der Stufen A1, A2, B1 und B2 erwerben. Das LGL freut sich, die sprachbegeisterten Schüler als Europaschule finanziell zu unterstützen und einen Zuschuss zu den Prüfungsgebühren geben zu können. Darüber hinaus freute sich Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur in besonderem Maße über die Kooperation mit der Alfred-Delp-Schule (ADS). Denn sechs Schüler der ADS haben an der AG des LGL teilgenommen und so schulübergreifend das DELF-Diplom erworben.

Folgende Schüler erzielten herausragende Leistungen und wurden bei der Diplom-Übergabe mit einem Sonderapplaus bedacht: Etienne Vieillard (A1 mit 98,5 von 100 Punkten), Chana Klein (A2 mit 89,5 von 100 Punkten), Anja Rohe (B1 mit 88,5 von 100 Punkten) und Pauline Seelinger (B1 mit 77,5 von 100 Punkten). „Félicitations à toutes et à tous“, wünscht die Schule. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018