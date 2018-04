Felsen, Sonnenschein und gute Laune

Anzeige

Lampertheim.Mit Beginn der Osterferien zog es 18 Pfadfinder des Stammes Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz in den Odenwald nach Beedenkirchen. Dort am Nordrand des Felsenmeeres verbrachten sie vier erlebnisreiche Tage im Freizeitheim der Evangelischen Kirchengemeinde. Bis auf den Ankunftstag präsentierte sich das Wetter von seiner besten Seite. Nachts eisige Kälte, aber tagsüber herrlicher Sonnenschein, so dass viele Aktivitäten im Freien stattfinden konnten.

Höhepunkt war sicherlich eine geführte Wanderung mit einem Geopark-Ranger durch das Felsenmeer am Samstagnachmittag. Der ausgebildete Diplom-Geologe verstand es sehr gut, die komplexe Entstehungsgeschichte des Felsenmeeres in kindgerechter Weise zu erklären, so dass alle Teilnehmer verstehen konnten, was vor 300 Millionen Jahren im Odenwald entstanden war. Darüber hinaus zeigte er anhand der noch vorhandenen Bearbeitungsspuren, wie vor 2000 Jahren römische Steinmetze die Granitfelsen bearbeitet haben. Besonders imposant ist die Riesensäule, die einmal für einen Tempel in Trier bestimmt war. Zum Abschluss der Tour tobten sich die Pfadfinder beim Klettern in den Felsen aus.

Die Pfadfinder mit ihrem Stammesbanner im Felsenmeer. Bild: ... Die Pfadfinder mit ihrem Stammesbanner im Felsenmeer. © Jürgen Jakob Die Pfadfinder mit ihrem Stammesbanner im Felsenmeer. Bild: Jürgen Jakob Die Pfadfinder mit ihrem Stammesbanner im Felsenmeer. Bild: Jürgen Jakob

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes wurden Eier bemalt und bunte Osternester gebastelt. Jeder Teilnehmer konnte sich mit Brandmaltechnik eine kleine Holzscheibe mit dem Osterlagerlogo verzieren und als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Die Abende verbrachte die Gruppe mit Singen in der eigens aufgebauten Jurte am Lagerfeuer. Natürlich durften eine zünftige Tschaizeremonie und Stockbrotrösten nicht fehlen.