Fenster öffnen sich

Hüttenfeld/neuschloss.Vom 1. bis 21.Dezember werden in Hüttenfeld an acht Häusern Adventsfenster geöffnet, in Neuschloß sind es vier. Bei einem kleinen Programm mit verschiedenen Elementen soll der Advent als besondere Zeit ins Bewusstsein gerückt werden. Folgende Familien und Einrichtungen laden in Hüttenfeld ein: Samstag, 1. Dezember, 18 Uhr, Litauisches Gymnasium; Dienstag, 4. Dezember, 18 Uhr, Konfirmanden, evangelische Kirche; Freitag, 7. Dezember, 18 Uhr, Familie Freihaut, Am Brunnenbuckel 26; Montag, 10. Dezember, 18 Uhr, Familie Hoffmeister, Jakob-Müller-Straße 3; Mittwoch, 12. Dezember, 17 Uhr, evangelische Kita Hüttenfeld; Montag, 17. Dezember, 17 Uhr, Hüttenhobbits, Viernheimer Straße 33a; Dienstag, 18. Dezember, 18 Uhr, Familie Rendl/Kettler, Mittelweg 4; Mittwoch, 19. Dezember, 18.30 Uhr, Katholische Kirche.

In Neuschloß sind die Termine wie folgt: Mittwoch, 5. Dezember, 18 Uhr, Gemeinderaum/Familie Erlenkämper; Dienstag, 11. Dezember, 19.15 Uhr, Musikschule/Stefan Spiesberger; Freitag, 14. Dezember, 17 Uhr, Gemeinderaum; Freitag, 21. Dezember, 15 Uhr Kita/Kindergarten Neuschloß. ron

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018