Ferien in Kroatien

Lampertheim.Das neu formierte evangelische Dekanat Bergstraße veranstaltet eine Freizeit für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren in Kroatien. Ziel ist das Camp Oliva (Rabac) auf der Istrischen Halbinsel. Die Freizeit findet statt vom 28. Juni bis 12. Juli. Der Badeort Rabac liegt in der Kvarner Bucht direkt am Meer. Neben Wassersportaktivitäten werden auch Fußball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Minigolf und Mountainbiketouren angeboten. Auch Tagesausflüge nach Pula oder Rovinj und ein Bootsausflug zur Insel Cres sind geplant.

Die Unterkünfte bieten Platz für jeweils vier bis fünf Personen. Die Fahrt findet im Fernreisebus statt. Die Anmeldung ist ab sofort über die Homepage der Evangelischen Jugend Bergstraße möglich. Ein Vortreffen für Eltern und TeilnehmerInnen wird einige Wochen vor der Freizeit stattfinden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018