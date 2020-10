Ferien kreativ gestaltet

Lampertheim.In der ersten Woche der Herbstferien haben 23 Mädchen und Jungen der Schülerbetreuung des Vereins Lernmobil an der Schillerschule am Ferienprogramm teilgenommen. Die Woche stand unter dem Motto „Kreativität“. Am ersten Tag ging es an den Biedensand und es entstand ein großes Landart-Bild aus gesammelten Naturmaterialien. An den anderen Tagen wurden Traumfänger und Windlichter gestaltet. Unter Anleitung einer Floristin wurden kleine Zierkürbisse dekoriert. Im Atelier wurden nach eigenen Entwürfen, mit Blick auf den Maler Paul Klee, Stühle bemalt, die die Kinder schließlich voller Stolz nach Hause trugen. Trotz aller Aktivitäten blieb Zeit zum Spielen und Entspannen. / red

